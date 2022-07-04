صنعاء.. إصابة طالبتين في جامعة العلوم إثر انهيار سقف الصالة أثناء حفل تخرجهن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طالبتان، من طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، يوم الأحد، إثر انهيار سقف إحدى الصالات، أثناء إقامة حفل تخرجهن، في العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن طالبتين، أصيبتا، نتيجة انهيار سقف صالة النخبة في حي الأصبحي، أثناء قيامهن بعمل بروفات استعدادًا لاحتفال تخرجهن من كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، والذي كان من المقرر إقامته اليوم الإثنين.

ولم توضح وسائل الإعلام الحوثية سبب انهيار سقف الصالة؛ لكن مواطنين قالوا إنها بسبب العاصفة الشديدة التي رافقت نزول الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة صنعاء، عصر الأحد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورًا للصالة بعد انهيار سقفها، المصنوع من الزنج.