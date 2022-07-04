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اليمن.. الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1433هـ

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأحد، بدء إجازة عيد الأضحى المبارك لسنة 1443هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة من تاريخ 9 ذو الحجة 1443هـ الموافق 8 يوليو الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها "إن الإجازة تنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد، ولكن كون الإجازة تتداخل مع أيام إجازة رسمية فأن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد 17 يوليو الجاري". وفقا لوكالة سبأ.

وأوضحت، أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، ورفعت الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ولكافة أبناء الشعب اليمني.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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