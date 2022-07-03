شكرا لبحثكم عن خبر لحج.. إستمرار إزاحة الرمال من خط المخا عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الفرق الفنية بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن إزاحة الرمال من الخط الرابط بين المخا وعدن. وتقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة للمشروع على إزاحة الرمال من منطقة المشهور خور عميرة بمحافظة لحج تفادياً للحوادث المرورية. وقال المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة بصندوق صيانة الطرق والجسور أن موسم الرياح بداء حيث تسبب بإغلاق الرمال للخطوط الشريانية. ولفت عباس أن صندوق صيانة الطرق حريص على إزاحة الرمال من كل الخطوط التي تغلقها الرمال بسبب الرياح الموسمية. وبين عباس أن الفرق الفنية تبذل جهودا كبيرة في إزاحة الرمال من الخط الساحلي الرابط بين عدن والمخا تفادياً لوقوع الحوادث خصوصاً نحن على مشارف عيد الاضحى المبارك. بدوره أثنى المهندس منذر المساوى مدير المشروع بالجهود التي يبذلها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في إزاحة الرمال من الخطوط الرئيسية. ونوه المساوى أن إزاحة الرمال مستمر في ظل متابعة مباشرة من قبل المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والمهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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