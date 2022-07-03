الجيش اليمني يعلن مقتل 3 جنود جراء خروقات مليشيات الحوثي للهدنة خلال 48ساعة

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة 6 من جنوده جراء استمرار خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية، للهدنة الأممية خلال 48 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت، 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الجمعة والسبت 1- 2 يوليو)، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقان في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة البقع بمحور صعدة.



وأوضح أن الخروقات الحوثية تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأنه نتج عن الخروقات"استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة في جبهات مأرب والحديدة وتعز".



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية واصلت استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.



وفي وقت سابق اليوم، حذر رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري، خلال لقاء مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان، من أن استمرار الأعمال العسكرية والخروقات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، تهدد الهدنة الأممية.

