كهرباء ساحل حضرموت تحذر من توقف محطات التوليد بعد احتجاز قاطرات الوقود من قبل "الهبة"

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت، الأحد، من خروج محطات التوليد عن الخدمة جراء احتجاز قواطر الوقود من قبل نقاط تابعة للهبة التابعة للمجلس الانتقالي في المحافظة شرقي اليمن.



وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها بالفيسبوك، إنها "تلقت صباح اليوم إشعار من قبل شركة النفط بإيقاف تحميل الديزل من منشأة الشركة لتزويد محطات توليد الكهرباء الريان ومحطة الشحر ومحطة الأمانة".



وأوضح البيان أن ذلك "بسبب توقيف القواطر من قبل نقاط الهبة ومنع وصول الكميات المخصصة من وقود الديزل الذي يتم صرفه عبر شركة بترو مسيلة لتزويد محطات توليد كهرباء ساحل حضرموت".



وأشارت المؤسسة إلى أنه "تم الإفادة لنا بانه تم توقيف القواطر التي تحمل وقود الديزل أثناء نزولها من شركة بترو مسيلة من قبل نقاط الهبة".



وقال البيان، "نود أن نوضح للرأي العام بأن هذا الفعل سوف يتسبب بدخول مدينة المكلا وضواحيها في زيادة لساعات انقطاع التيار الكهربائي مما سوف يتسبب في توقف عدد من مولدات محطات الكهرباء".



وأضاف، إنه يتم تزويد محطة الشحر ومحطة الريان بوقود الديزل نظراً لنفاذ وقود المازوت كذلك يتم تزويد محطة الأمانة من هذه الكميات لسد حاجتها من الوقود.



وأوضحت مؤسسة الكهرباء، بأن محطة الشحر تقوم بتغطية الشحر والغيل والحامي وعند نفاذ كمية الديزل الموجودة في المحطة ستدخل هذه المديريات في ظلام دامس أما بالنسبة لمدينة المكلا فإنه من المؤكد ستزيد ساعات الانقطاع عما هو عليه.



وأشارت إلى أنها خاطبت السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة وإشعارهم بما يترتب على ذلك من عودة مشكلة زيادة الانقطاعات وخروج محطات التوليد عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود في بعض المحطات.



وخلال الأيام الماضية شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومناطق أخرى احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات الانقطاع.

