كما ولدتها امها .. نجمة ”باب الحارة“ رفعت أرجلها فكشفت منطقة عفتها بالخطأ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انكشف المستور .. نجمة ”باب الحارة“ استلقت على الأريكة ورفعت أرجلها وهي عارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الفنانة السورية شمس بسام الملا لإثارة الجدل من جديد من خلال نشرها صور جريئة وفاضحة على حسابها في منصة الانستجرام.



وظهرت الفنانة شمس، في صورها الجديدة التي نشرتها مساء اليوم وهي ترتدي تنورة سوداء قصيرة كشفت معظم اجزاء فخذيها، وكشفت ايضاً عن صدرها بطريقةً فاضحة.



وتنوعت تعليقات المتابعين للفنانة شمس، بين الناصحين والداعين لها بالهداية، وبين الغاضبين الذين هاجموها بشكل مباشر وطالبو والدها بضبطها والحفاظ على مسيرته الفنية التي بدأت تتدمر بسبب جراءة ابنته شمس.



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متابع يحمل اسم "لواي" علق على الصورة بقوله :"بسام الملا ضب كل بنات الحارة وانتي ما قدر يضبك!؟"



اما عبير فعلقت بقولها " الله يهديك وينور بصيرتك "





من جانبة "العربي 12" علق على الصورة بقوله :"وينه بسام الملا، بس شاطر ينظر علينا باب الحارة"، وتسائل معلق اخر قائلاً "الله يساعدكم ماعندكم بنطلونات بسوريا"







وكانت الفنانة شمس الملا، وهي ابنة مخرج مسلسل باب الحارة في اجزاءه الاولى "بسام الملا"، قد شاركت في الاجزاء الأخيرة من المسلسل ، حيث لعبت دور "صفاء" واشتهرت بلقب صفاء باب الحارة.





وانتقلت شمس الملاء مؤخراً الى دبي لتعمل كموديل بأحد العلامات التجارية، وتتعمد بين الفينة والاخرى على اثارة الجدل من خلال نشر صورها الجريئة.





وتوقع متابعون ان يكون انفتاح الفنانة شمس بهذة الطريقة الصادمة بسبب طبيعة عملها واقامتها في دبي، قائلين انها تحولت من فنانة محترمة شاركت في مسلسل تاريخي، الى ممثلة اباحية تستعرض جسدها بطريقةً فاضحة ورخيصة.