مارم يؤكد على تظافر الجهود الدولية لتحقيق السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

اكد سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم على اهمية تظافر الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، مشيداً بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة افي المملكة العربية السعودية الهادفة الى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث.



وفي الندوة التي اقامها مركز (بي دي ال ) للمعلومات والنظم المتجددة بالتعاون مع السفارة تحت عنوان " اليمن وهندسة المصالح الاقليمية" اشار السفير مارم الى المرونة التي ابدتها الحكومة الشرعية مع كافة جهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية، والتي اصطدمت بتعنت ميليشات الحوثي الانقلابية ورفضها المستمر لانهاء الحرب وتحقيق السلام.

واستعرض مدير المركز ناصر المطري اهداف المشروع وتوجهات المركز الداعمة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

حضر الندوة عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن اليمني وتحدث فيها عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين والامنيين الذين استعرضوا التاريخ السياسي اليمني وواقع الحرب وفرص تحقيق السلام في ظل المصالح المشتركة محلياً واقليمياً ودولياً.