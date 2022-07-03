الزُبيدي يشدد على سرعة إعادة تشغيل مصافي عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، المدير العام لمصافي عدن المهندس أحمد مسعد.



واستمع خلال اللقاء من المهندس مسعد إلى شرحٍ وافٍ عن مستوى الإنجاز في أعمال صيانة محطة كهرباء المصفاة، وأبرز الصعوبات التي تواجهها إدارة المصفاة في مساعيها لإعادتها إلى الخدمة.

وشدد على ضرورة إعادة تشغيل مصافي كمنشأة وطنية، واقتصادية هامة، في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، وخلق استقرار تمويني في السوق المحلية، وكذا سرعة إنجاز ماتبقى من مراحل لصيانة المحطة، إدخالها إلى الخدمة لتخفف جزءٍ من عجز التوليد في المنظومة الكهربائية في العاصمة عدن، خصوصا في ظل تنامي الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.

وفي ختام اللقاء، قدّم المهندس مسعد، شكره وتقديره للرئيس القائد على الاهتمام والحرص الذي يُوليه لإعادة تشغيل المصفاة لتؤدي دورها الوطني، مؤكدا أن إدارة المصفاة ستبذل قصارى جهودها لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.