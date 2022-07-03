عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، توزيع أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع دعم تمكين الشباب بوادي حضرموت، الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويستفيد من المشروع 120 شاب وفتاة بعد أن تم استهدافهم بدورات مهنية في مجالات الخياطة والتطريز والتمديدات الكهربائية وصناعة المعجنات وصيانة السيارات والدراجات النارية وصيانة الجوال والتصوير والمونتاج، إضافة إلى التكييف والتبريد.

الى ذلك عقدت اليوم، بسيئون، ورشة عمل تعريفية لمشروع القدرة على الصمود في قطاع الري والزراعة وادارة المياه والكفاءة العالية لأنظمة الري بالتنقيط المحلية وأنظمة النقل المحسنة والبيوت المحمية بمديريتي شبام والقطن، تنفذها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بدعم من الحكومة الألمانية، بالشراكة مع مؤسسة بناء للتنمية.

وأكد وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي، على أهمية هذا المشروع للحد من النزاعات المتعلقة بالمياه وتحسين إدارتها من خلال التوعية والتأهب للكوارث على المستوى المحلي ، الى جانب تعزيز فرص كسب العيش وتحسين الإنتاج الزراعي.