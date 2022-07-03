الصبري: الحكومة مستمرة في التعاطي الايجابي مع الهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

اكد رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة بشكل ايجابي.



جاء ذلك خلال لقاء الفريق اليوم مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له مكتب المبعوث الاممي.

واشار اللواء الصبري الى الاعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية وان هذا اللقاء يفترض ان يضع حد لمثل هذه الاعمال العدائية.

ويهدف اجتماع اللجنة العسكرية لمناقشة تثبيت الهدنة وخاصة من الناحية العسكرية بعدما شهدت العديد من الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي سواء من حيث اطلاق النار او المسيرات او الصواريخ على الاحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال والتي تهدد الهدنة.

كما ويأتي انعقاد الاجتماع الذي حدده مكتب المبعوث بتاريخ ٣ اغسطس في ظل استمرار الاعمال العدائية لميليشيات الحوثي في كافة الجبهات واستمرار التحشيد العسكري والذي يعكس نية ميليشيات الحوثي لانهاء الهدنة والتي تأتي بالتزامن مع تصريحات لقيادات حوثية عن انهاء الهدنة في ظل تعنت واضح من قبل ميليشيات الحوثي في فتح الطرقات في تعز والالتزام بتنفيذ بنود الهدنة.