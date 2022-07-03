وزير الأوقاف يتفقد عمل اللجان الميدانية العاملة في موسم حج هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

تفقد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة ووكيلا الوزارة مختار الرباش وعارف البركاني، اليوم، سير عمل اللجان الميدانية العاملة في موسم الحج 1443هـ والمكونة من 19 لجنة، والمهام التي قامت بها حتى اللحظة، والمهام الأخرى المكلفة بها حتى انتهاء الموسم.



وأكد الوزير أن اللجان تعمل وفق ما هو مخطط لها، مشدداً على بذل المزيد من الجهد واستشعار المسؤولية والأجر في خدمة ضيوف الرحمن من اليمنيين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.. مشيرا إلى أن الجهود تمثل بركة عمل دؤوب قام به موظفو مكتب شؤون حجاج اليمن في فترة قياسية، واشراف مباشر من القيادة السياسية.