الهيئة المدنية تدين جريمة تفجير مليشيات الحوثي لمنازل مواطنين بمحافظة عمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

أدانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، جريمة تفجير مليشيات الحوثي الارهابية منازل مواطنين بمحافظة عمران على مرأى ومسمع من العالم.



وقالت الهيئة في بيان تلقت وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن المليشيات الانقلابية فجرت، الاربعاء الماضي، منازل المواطن سعيد سيلة وجميل علي جبران سيلة والمواطن نواف علي جبران سيلة في منطقة السيلة مركز مديرية العشة بمحافظة عمران".

واضاف البيان " أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيات ضد اليمنيين المخالفين لمشروع أفكارها ومعتقداتها وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيات الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم".

واشار البيان، الى إن ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها إتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.

وطالبت الهيئة في بيانها مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية والعمل على مساءلة المليشيات الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.