اختتام فعاليات الجولة الثالثة من حملة التحصين ضد شلل الاطفال في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

اختتمت بمحافظة شبوة امس، فعاليات الجولة الثالثة من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الاطفال بالمحافظة والتي استهدفت تطعيم مائة وثمانية الاف واربعمائة وستة وتسعين طفلاً وطفلة بالمحافظة.



واكد منسق البرنامج الوطني للتحصين بالمحافظة علي سالم في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) نجاح الحملة من خلال تحصين مائة وستة عشر الفا واربعمائة و اثنين وثلاثين طفلاً وطفلة..مشيداً بجهود الكوادر الصحية المنفذة للجولة ، وتعاون السلطات المحلية معهم في تحقيق النجاح المطلوب لها.