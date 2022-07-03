بن مبارك يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.



حيث تشرف وزراء الخارجية بلقاء فخامة رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والذين أشاروا إلى اهمية العمل العربي المشترك ..مؤكدين على دعم لبنان للجامعة العربية وللقضايا العربية.

وخلال الاجتماع التشاوري، قدم الوزير بن مبارك عرضاً للتطورات الراهنة في بلادنا لاسيما الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية من اجل مواجهة التحديات الراهنة والاستحقاقات العاجلة للتخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية ضد أبناء شعبنا اليمني.

وقال "في الوقت الذي قدم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية العديد من التنازلات في سبيل تمديد الهدنة الدولية والحفاظ عليها، الا ان الميليشيات الحوثية لم تقدم أي تنازلات وتواصل تعنتها وحصارها للمدنيين في تعز وتضاعف معاناتهم، مكرسة مساعيها لتشديد الحصار على المدنيين في محافظة تعز..محذراً من ان عدم التزام المليشيات بتنفيذ كافة البنود ينذر بتفاقم الوضع الإنساني وتدهوره وهو ما يتنافى مع الهدف الرئيسي للهدنة التي جاءت لترفع من معاناة الشعب اليمني وتخفف من آثار الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية.

كما عبر وزير الخارجية، عن شكره لكافة الدول العربية لدعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ..مؤكداً أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة والإقليم.

حضر الاجتماع المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، وسفير بلادنا لدى لبنان السفير عبدالله الدعيس .