اليمن.. اندلاع معارك عنيفة في جبهة حريب جنوبي مأرب إثر هجوم حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت معارك عنيفة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جنوبي محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي شنت هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش في جبهة ملعاء بمديرية حريب، جنوبي مأرب.



وأضافت أن معارك عنيفة اندلعت إثر الهجوم، تمكنت خلاله قوات الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد المليشيا خسائر مادية وبشرية.



بالتزامن من ذلك شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفاً مدفعياً مكثفاً على القرى والمناطق الآهلة بالسكان في المديرية.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خروقاتها للُهدنة الأممية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر.

