وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللبناني تنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، مع نظيره وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق بن مبارك ونظره اللبناني، الى تفعيل آليات العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات الامن القومي العربي وتنسيق المواقف العربية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الوزير بن مبارك، مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن على ضوء تمديد الهدنة..موضحاً ما قدمه مجلس القيادة والحكومة اليمنية من تنازلات في سبيل إنجاح الهدنة على الرغم من كل المعوقات التي وضعتها المليشيات الحوثية وعدم التزامها في تنقيذ بنود اتفاق الهدنة برفع الحصار عن محافظة تعز.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني، موقف بلاده الثابت والداعم لقيادة المجلس الرئاسي والشرعية الدستورية ووحدة اليمن وامنه وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود والمبادرات المبذولة لتحقيق السلام الشامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.