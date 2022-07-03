مكتب الثقافة بمأرب ينظم أمسية فنية بمناسبة يوم الاغنية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

نظم مكتب الثقافة بمحافظة مأرب ، امس، أمسية فنية، بمناسبة يوم الاغنية اليمنية.



وأشار مدير عام مكتب الثقافة علي بقلان، إلى الدور الذي لعبته الاغنية اليمنية في الحفاظ على الهوية واعادة الاعتبار للذات اليمنية وتحصين الأجيال وصناعة الوعي الوطني، نظرا للانتشار الواسع للأغنية بين مختلف فئات الشعب كواحدة من العناصر التي ترافق حياة المجتمع اليمني ولازمة لا تنفك عنه منذ أقدم العصور..مؤكداً اهتمام وزارة الإعلام والثقافة بالغناء والفنون المتنوعة لتخليد ابداعات اليمنيين ومتنفس جامع يعبرون من خلاله عن آمالهم وتطلعاتهم وثقافتهم العريقة.

وبدوره اعتبر مدير إدارة الثقافة محمد القاضي، الأغنية اليمنية وسيلة ورسالة تحمل في مضمونها سر بقائها كمعبر عن القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية وحامل لقضايا الإنسان والوطن في مختلف الظروف والمناسبات.

وقدمت في الأمسية، التي حضرها مدير عام مكتب الإعلام عوض الحويسك وعدد كبير من الأدباء والكتاب والمهتمين بالغناء اليمني، العديد من الوصلات الغنائية والرقصات الشعبية المتنوعة قدمتها فرقة يمن ستارز ، كما قدم الفنانين عادل لطف الله الفقيه، ومحمد عكيزان، واحمد علي جابر، وعبدالله البروي، عدداً من الاغاني اليمنية والتي شملت مختلف الوان الغناء اليمني الاصيل الغني بتنوع مقاماته و الحانه.