وزير الخارجية يلتقي نظيره الاردني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، امس على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ايمن الصفدي.



جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة الترتيبات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، بالإضافة الى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

وخلال اللقاء، تطرق الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى مستجدات الأوضاع في بلادنا، على ضوء تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وما تمثله من فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل..لافتاً الى أن استمرار المليشيات الحوثية في حصارها لمدينة تعز يمثل تهديدا حقيقيا لاستمرار الهدنة، ويظهر مدى تعنت المليشيات الحوثية ومساومتها بمعاناة اليمنيين.

وعبر وزير الخارجية، عن تثمين بلادنا للدور الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية، في استضافة المحادثات اليمنية، واستجابتها لطلب الحكومة الشرعية تسيير رحلات مباشرة من والى مطار صنعاء، وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الثابت الداعم للحكومة الشرعية، ودعمها لكل ما من شانه تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وصولاً الى تحقيق السلام الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى لبنان السفير عبدالله الدعيس