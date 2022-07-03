مع إقتراب عيد الأضحى.. جرعة حوثية جديدة في أسعار المشتقات النفطية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، جرعة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، ابتداء من صباح اليوم.

وقال سكان محليون، إن أسعار المشتقات النفطية حُددت بعد ارتفاع أسعارها كالتالي: "الدبة البترول 20 لتر، بسعر 14 ألف ريال، بعد أن كانت 12800 ريال".

فيما رفعت سعر الدبة الديزل 20 لتر إلى 17500 ريال، بعد أن كانت 15000 ألف ريال.

وتأتي هذه الجرعة الحوثية في أسعار المشتقات النفطية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وزيادة الطلب على المشتقات النفطية.

وكانت مليشيا الحوثي قد رفعت أسعار الغاز المنزلي في المحطات من 7500 ريال إلى 8000 ريال الأسبوع المنصرم.

جدير بالذكر أن هذه الجرعة الحوثية هي الثانية منذ بدء سريان الهدنة في المرحلة الأولى التي بدأت في مطلع نيسان/أبريل المنصرم، وتم تجديدها في مطلع يونيو الماضي.

وكشفت الهدنة الأممية التي تم تجديدها لشهرين إضافيين عن استغلال المليشيا للحرب، للمتاجرة بمعاناة المواطنين.

وتأتي هذه الجرعة رغم استمرار دخول السفن إلى ميناء الحديدة، التي لطالما بررت المليشيا الحوثية أزماتها المفتعلة في المشتقات النفطية خلال السنوات الماضية؛ بحجة عدم السماح بإدخال السفن إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.