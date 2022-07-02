لحج.. الفرق الفنية تُباشر في صيانة وإعادة تأهيل خط الدائري بالحبيلين

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الخط الدائري بالحبيلين في محافظة لحج من قبل الجهة المنفذة للمشروع بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وباشرت شركة اولاد صلاح للتجارة والمقاولات والاستثمار كجهة منفذة للمشروع على صيانة الخط الذي طال انتظاره. وقال المهندس نجوان أحمد مقبل مدير المشروع أن الفرق الفنية باشرت بالعمل من أجل إنجاز العمل خلال الفترة الزمنية المحددة. واضاف أن الخط الدائري بالحبيلين طال انتظاره بعد سنوات من المعاناة للمسافرين والمواطنين لكونه طريق شرياني نحو محافظة الضالع ويافع والمحافظات المجاورة. ونوه نجوان أن المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق وجه بتسريع وتيرة العمل في المشروع بما يتواكب مع الخطة الزمنية المرصودة له لما يمثله من اهمية لتسيير الحياة اليومية لمواطني محافظة لحج. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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