خفر السواحل اليمنية تحذر من ممارسة السباحة داخل البحر نهائيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، المواطنين من ممارسة السباحة والتعمق داخل البحر حتى نهاية سبتمبر المقبل.



وارجعت المصلحة في بلاغ يوم الجمعة، تحذيرها لمرتادي البحر إلى ارتفاع الأمواج وهيجان البحر في الفترة خلال الأشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وفق موقع وزارة الداخلية.



وأهاب البلاغ، بالمواطنين ومرتادي الشواطئ بعدم السباحة نهائياً خلال فترة موسم الرياح، مؤكدا أن موسم الرياح سيستمر حتى نهاية سبتمبر القادم.



وناشد خفر السواحل، أولياء أمور الشباب مرتادي السواحل، تقديم النصح لأبنائهم بعدم السباحة والتعمق في البحر خلال هذه الفترة.



ونشرت المصلحة مجموعة أرقام للإبلاغ عن أي حوادث: عمليات رئاسة المصلحة 02203491 قطاع خليج عدن 02222539 02222541 الامن البحري 02207610 ميناء الزيت 02371186 التشكيل البحري 02207608 ‏ميناء نشطون م/ المهره ‏056102



