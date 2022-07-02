وصول 68 حاجاً من محافظة سقطرى الى مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

قال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور مختار الرباش" ان عدد حجاج محافظة سقطرى الذين وصلوا الى الاراضي المقدسة جواً لاداء موسم حج هذا العام، بلغ ٨٦ حاجا".



واضاف الوكيل الرباش خلال استقباله، اليوم، بمكة المكرمة حجاج محافظة سقطرى " أن قيادة وزارة الاوقاف والارشاد تولي محافظة أرخبيل سقطرى أهمية بالغة، حيث اعتمدت وكالة خاصة بالأرخبيل، وهناك فروع لبعض الوكالات في المحافظة، وذلك من اجل سهولة الحاج التسجيل من نفس منطقته".

وثمن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التي سهلت إجراءات نقل الحجاج من أرخبيل سقطرى جوا.