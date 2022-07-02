هيئة الرئاسة تدعو الحكومة لتوفير الإسناد اللوجستي للقوات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.



وعبرت هيئة الرئاسة في مستهل اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف أركان القوات البرية الجنوبية، مدير أمن لحج اللواء صالح السيد منتصف الأسبوع الماضي، مقدمة تعازيها لذوي الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الاجرامي، وراجية من المولى القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشادت هيئة الرئاسة بالجهود التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لعناصر الإرهاب والتطرف، مشددة على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم محافظات الجنوب، وداعية في السياق ذاته المواطنين للتعاون مع الأجهزة وسرعة التبليغ عن أي عناصر مطلوبة أمنيا، وأي تحركات مريبة تهدف إلى إقلاق السكينة العامة.

وفي السياق نفسه، حثّت هيئة الرئاسة في اجتماعها حكومة المناصفة للقيام بواجباتها في توفير الدعم والإسناد اللوجستي للقوات الأمنية بما يمكنها من أداء واجبها الوطني في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومجابهة التنظيمات الإرهابية بكل كفاءة واقتدار.

ووقف الاجتماع، أمام نتائج الدورة الخامسة للجمعية الوطنية التي انعقدت الأسبوع قبل الماضي ومستوى الإنجاز للتوصيات والقرارات التي حملها البيان الختامي للدورة، وفي هذا السياق وجهت هيئة الرئاسة مختلف هيئات ولجان المجلس ومراكزه المتخصصة بالعمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الجمعية الوطنية في دورتها الخامسة وترجمتها على أرض الواقع.

كما استمع الاجتماع، إلى التقرير التحليلي المُقدم من مركز دعم صناعة القرار حول آخر المستجدات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية على الساحة المحلية، خلال النصف الثاني من شهر يونيو، وجُملة التوصيات المُقدمة من المركز للتعامل معها.

وجرى خلال الاجتماع كذلك، استعراض محضر الاجتماع المُوسع الذي ترأسه الرئيس الزُبيدي، وضم القيادات العليا لهيئات المجلس ولجانه المركزية، ورؤساء الهيئات التنفيذية في المحافظات، متضمنا أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها فيه، وما خرج به من قرارات وتوصيات.

وفي سياق آخر، عبّرت هيئة الرئاسة عن شكرها وتقديرها للدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، والتي كان آخرها التعهدات المالية للبدء في مشاريع التنمية في العاصمة عدن، والمحافظات الأخرى، موصية حكومة المناصفة بسرعة إنجاز خطة الاستجابة لاستيعاب تلك المشاريع وتنفيذها.

وتطرق المجتمعون في ختام اجتماعهم إلى جُملة من المواضيع والقضايا المتصلة بعمل المجلس وأداء بعض هيئاته، واتخاذ مايلزم بشأنها.