وفاة معتقل في أحد سجون مليشيات الحوثي بعمران.. متأثراً بالتعذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن وفاة معتقل في أحد سجون مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران، متأثرا بالتعذيب الشديد الذي تعرض له طوال فترة اعتقاله.



وذكرت المنظمة في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن المعتقل حسين قاسم زايد عجيلات، من أبناء محافظة عمران، توفي بعد أيام فقط من إفراج المليشيات الحوثية الانقلابية عنه من أحد سجونها في المحافظة، بعد تدهور صحته نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في معتقله طوال فترة اعتقاله.

واشارت المنظمة، إلى أن المليشيات الحوثية كانت قد أصدرت حكماً غير قانوني يقضي بإعدام المعتقل عجيلات بعد أن قضى أكثر من ثلاثة أعوام في سجونها تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل متسارع ليلفظ انفاسه الاخيرة بعد أيام فقط من الإفراج عنه متأثر بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون المليشيات الانقلابية.

وبحسب منظمة مساواة فإن 293 معتقلا مدنياً قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات المليشيات الحوثية في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ بداية انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 حتى نهاية شهر يونيو الجاري.