مناقشة عشرة مشاريع ريادية بجامعة اقليم سبأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

جرى أول أمس، بجامعة إقليم سبأ، مناقشة عشرة مشاريع ريادية تم اختيارها من بين 120 مشروعاً ريادياً قدمها طلاب المستوى الرابع بكلية العلوم الإدارية والمالية بدعم من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع التوجهات العامة للجامعة التي تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة ومتميزة وقادرة على الإبداع والابتكار .. مشيراً إلى ما تمثله هذه المشاريع من أهمية كبيرة تساهم في خلق أنشطة اقتصادية وفرص وظيفية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. معلناً عن تبني الجامعة لمسابقة سنوية لأفضل المشاريع الريادية للطلبة من مختلف الكليات والتخصصات ..داعياً رجال المال والأعمال إلى عقد شراكات فاعلة مع الجامعة لدعم الإبداع وريادة الأعمال.

من جانبه اشاد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، بالدور الريادي للجامعة، لتحقيق طموحات الشباب وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل بكفاءة وفاعلية من خلال تعريفهم بالرؤى والتجارب الناجحة وتأهيليهم ليكونوا عنصرا فاعلا في بناء المستقبل والتنمية.