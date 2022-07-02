مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل مركز الأطراف الصناعية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز (المرحلة الرابعة)، ويستفيد منها 3.956 فردا.



وأشار مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي، الى انه بموجب المشروع سيقدم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، والتشخيص، وتُحدَّد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتُركَّب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتُوَفَّر خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية مع المتابعة المستمرة، وتُرفَع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًا وعلميًا ويُهيَّأ للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.