شكرا لبحثكم عن خبر شبوة..فريق فني من عدن يطلّع على الأضرار بالطرقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام فريق فني من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بالنزول إلى الطريق الشرياني عتق بيحان بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وخلال الزيارة قام الفريق المكون من قسم الاشراف والدراسات بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وايضا من المؤسسة العامة للطرق والجسور بعمل حصر للاضرار في الطريق واعداد الدراسات و الرفع بها للبدء بصيانة الطريق بصورة عاجلة نظرا للاضرار الشديدة في جسم الطريق.

واطلع الفريق على الأعمال الطارئة التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور في مقاطع متضررة بطريق عتق بيحان بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن .

ورحب اهالي مديريات بيحان ونصاب ومرخة بالأعمال التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وطالبوا ببذل مزيدا من الجهود .

يذكر أن الفريق مكلف بالنزول الى طريق عتق بيحان و طريق عتق العبر الدولي بتوجيهات وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين و رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.