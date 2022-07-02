لقاء في عدن يبحث تدخلات مركز الملك سلمان للامداد الدوائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

ناقشت مديرة البرنامج الوطني للامداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري، أول امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة حباب العتيبي، عددا من القضايا المتعلقة بالاغاثة.



واستعرض اللقاء، التحديات التي تواجه البرنامج الوطني وكيفية العمل على تسهيل ودعم مراكز الغسيل الكلوي بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وثمنت الميسري، الدعم المقدم من مركز الملك سلمان والذي يساهم في تحسين الخدمات الطبية.