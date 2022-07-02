توزيع 50 عربة نقل (تكتك) على الاسر الفقيرة في المخا بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

وزعت الجمعية الكويتية للاغاثة، 50 عربة نقل صغيرة (تكتك) على الاسر الفقيرة في مدينة المخا بمحافظة تعز كآخر مراحل مشروع يشمل توزيع 150 عربة في ثلاث محافظات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



واوضح مدير جمعية الحكمة – فرع تعز عبدالرحمن شمسان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن هذا المشروع المدعوم من (الكويتية للاغاثة) جاء ختاما لمرحلتين سابقتين تم تنفيذهما خلال الاسابيع الماضية بمحافظتي حضرموت وعدن، اضافة لتوزيع 100 قارب صيد.

و ثمن مدير عام مديرية المخا باسم الزريقي، جهود الجمعية الكويتية للاغاثة..معربا عن شكره وتقديره لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على دعمهم الدائم والمستمر للشعب اليمني.