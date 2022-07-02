مكتب الثقافة بشبوة ينظم حفلاً فنياً بمناسبة يوم الاغنية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب الثقافة بمحافظة شبوة، اليوم، بقاعة مركز الشاعر الغنائي الكبير يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق، حفلاً فنياً بمناسبة يوم الاغنية اليمنية.



وقدمت الفرقة الفنية التابعة لمكتب الثقافة، العديد من الوصلات الغنائية، كما قدم الفنانين سالم الحداد وفيصل الشراعي وماهر بلخير، عدداً من الاغاني اليمنية والتي شملت مختلف الوان الغناء اليمني الاصيل الغني بتنوع مقاماته و الحانه.

حضر الحفل عددا من مدراء عموم الوحدات والمكاتب والهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة .