باذيب: البنك الدولي يوافق على تقديم منحة اضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ان مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة اضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، وذلك عقب زيارة وفد رفيع المستوى للبنك الدولي للعاصمة المؤقتة عدن.



وقال وزير التخطيط في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد".

واضاف الوزير باذيب " أن هذه المنحة الإضافية، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم"..لافتاً الى ان المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى أن المنحة ستساهم بتزويد العديد من منشآت الخدمات العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة مما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، وسيمكن المشروع منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية الامر الذي سيساهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المشودة.

ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين.