تعز.. مليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية ودفاعات الجيش تُسقط طائرة مفخخة

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، قصفاً مدفعيًا استهدف الأحياء السكنية شمالي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مفخخة.



وقال المركز الإعلامي في محور تعز، إن قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاع حوثية محملة بالقنابل في الجبهة الشمالية للمدينة".



وأضاف في بيان مقتضب على فيسبوك، أن ذلك تزامن مع قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في محيط جبل جرة (شمالي المدينة).



وأمس الجمعة، قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون مواقع الجيش الوطني بالضباب غرب تعز في إطار خروقاتها للهدنة الأممية المستمرة بشكل يومي.



وأكد الجيش أن خروقات المليشيا الحوثية للهُدنة التي ترعاها الامم المتحدة، بلغت 2278 خرقاً في مختلف جبهات محور تعز منذ مطلع أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي.



وتوزعت الخروقات بين (القصف المدفعي وانشاء تحصينات ومواقع جديدة ، واستقدام تعزيزات وشق طرقات، وزرع الغام والقيام بأعمال الاستطلاع واستخدام الطيران المسير، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش الوطني ولأحياء السكنية بالقناصات ومختلف العيارات)، حسب البيان.

