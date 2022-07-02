التوقيع على مشروع توزيع اضاحي العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، اتفاقية مشروع توزيع الاضاحي لعيد الأضحى، يستفيد منه اكثر من 28.000 نسمة في محافظات (عدن حضرموت المهره مارب).



وقع الاتفاقية من طرف المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ومن طرف مؤسسة يماني احمد الاكوع رئيس المؤسسة.

وأوضح مساعد المشرف العام للمركز احمد البيز، بان هذا المشروع ياتي في اطار الجهود المستمره للمركز في دعم الشعب اليمني في كافة المجالات.