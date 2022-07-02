تحصين 92 ألف طفل دون الخامسة بمأرب خلال حملة التحصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى 91 ألفا و 844 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة بمحافظة مأرب جرعة التحصين ضد شلل الاطفال خلال الجولة الثالثة من حملة التحصين الموسع، التي نفذها مكتب الصحة العامة والسكان من الاثنين حتى الخميس الماضي، بنسبة تطعيم 104 في المائة.



وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان عدد الاطفال الذين تم تحصينهم خلال الحملة تجاوز عدد الاطفال المستهدفين في الخطة والبالغ 88 الف طفل بزيادة بلغت نسبتها 4 بالمائة.

واشار الى ان المكتب اضطر الى تمديد ايام حملة التحصين التي كانت مقررة ثلاثة ايام يوما اضافيا نظرا لكثافة الاطفال الذين يتوجب حصولهم على جرعة اللقاح، اغلبهم من النازحين الجدد في استمرار عملية النزوح للمحافظة.