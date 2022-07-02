بلادنا تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، وفد اليمن المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في دورته الـ157 الذي تستضيفه، غدا السبت، لبنان.



ويناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، وبحث سبل استعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للامة العربية وتضعها فوق أي اعتبار، وإعادة تفعيل، وتجاوز التحديات، ووضح حد للتدخلات الخارجية.