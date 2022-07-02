تشييع جثمان العميد الركن عبدربه الأحرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

شيّع امس الجمعة، جثمان الشهيد العميد الركن عبدربه علي صالح الأحرق، رئيس أركان اللواء 159 مشاه، إلى مثواه الأخيرة في مقبرة الشهداء بمارب.



تقدم مراسم التشييع الرسمية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، وقائد اللواء 159 مشاة العميد عبدالحكيم الشدادي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية، وجموع من أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه في السلاح.

وترحّم رئيس هيئة الأركان العامة على روح الشهيد الأحرق، منوّهاً إلى بطولاته وتضحياته الخالدة في المعركة الوطنية المقدّسة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وقال إنه كان من أفضل ضباط القوات المسلحة انضباطاً وإخلاصاً للقضية الوطنية، وأحد القادة الأبطال الذين استبسلوا في معركة الوطن دفاعاً عن الثوابت والمكتسبات الوطنية وإقداماً لاستعادة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وعبر الفريق بن عزيز، عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد البطل ولأقاربه ومحبّيه، وإلى زملائه ورفاقه في السلاح من منتسبي اللواء 159 مشاة وكافة أبطال الجيش والمقاومة الشعبية.