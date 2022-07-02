الجوف.. مقتل قيادي حوثي برصاص مسلحين من قبائل "ذو حسين"

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي ونجله، برصاص مسلحين قبليين في محافظة الجوف، شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي (ضيف الله أحمد السالمي) المُكنى بأبو ياسر قُتل ونجله، يوم الجمعة، برصاص مسلحين من قبائل "ذو حسين" في السوق العام بمديرية برط العنان.



وأوضحت المصادر، أن "الحادثة تعود إلى قيام المشرف الحوثي بتهديد واستفزاز مسلحين قبليين من "ذو حسين" بالمديرية ما دفعهما إلى إطلاق النار عليه وعلى نجله الذي كان بجواره ويرديهما صرعى على الفور".



ويشغل السالمي مديراً لأمن برط العنان في سلطات مليشيا الحوثي وفقا للمصادر.



