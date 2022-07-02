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الجوف.. مقتل قيادي حوثي برصاص مسلحين من قبائل "ذو حسين"

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المنامة - ياسر ابراهيم - لقي قيادي حوثي ونجله، برصاص مسلحين قبليين في محافظة الجوف، شمالي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي (ضيف الله أحمد السالمي) المُكنى بأبو ياسر قُتل ونجله، يوم الجمعة، برصاص مسلحين من قبائل "ذو حسين" في السوق العام بمديرية برط العنان.
 
وأوضحت المصادر، أن "الحادثة تعود إلى قيام المشرف الحوثي بتهديد واستفزاز مسلحين قبليين من "ذو حسين" بالمديرية ما دفعهما إلى إطلاق النار عليه وعلى نجله الذي كان بجواره ويرديهما صرعى على الفور".
 
ويشغل السالمي مديراً لأمن برط العنان في سلطات مليشيا الحوثي وفقا للمصادر.
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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