اللجنة الطبية العسكرية تختتم مخيماً طبياً لعلاج عدد من جرحى الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

اختتمت اللجنة الطبية العسكرية، مخيماً طبياً لعلاج جرحى الجيش والمقاومة الشعبية، بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومدير مكتب قائد العمليات المشتركة العقيد دكتور احمد جزيلان.



وقال رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان، إن المخيم أقيم في مدينة مارب خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 1 يوليو الجاري، واستضافت خلاله عدد من الأطباء المتخصصين من داخل وخارج البلاد.

وضاف أن عددًا من جرحى الجيش والمقاومة استفادوا من المخيم في إجراء عمليات معقدّة خصوصاً في الوجه والكفّين، ويأتي ضمن أنشطة اللجنة الطبية لعلاج الجرحى الأبطال.

وخلال الحفل، نقل رئيس هيئة الإسناد اللوجستي تحيات قياده وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان إلى الجرحى والأطباء والقائمين على اللجنة.. شاكرًا جهودهم الكبيرة في خدمة الجرحى الميامين.

وأكد اللواء الفقيه، اهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بجرحى الجيش تقديراً وعرفاناً للبطولات والتضحيات الغالية التي قدّموها في المعركة الوطنية المقدّسة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وفي ختما الحفل، جرى تكريم البرفسور محمد ابراهيم زيتون من جمهورية مصر العربية عرفانًا بجهوده في خدمه جرحانا الأبطال وإجرائه عدّة عمليات جراحية خلال المخيم الطبي.