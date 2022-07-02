البحسني يعزي بوفاة القاضي سعد باشكيل الخزرجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي سعد سالم باشكيل الخزرجي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية.



ونوه البحسني بجهود الفقيد التي بذلها خلال مشوار حياته العملي، وتبوأه للمناصب بكفاءة واقتدار، كقاضيًا لمحكمة الريدة الشمالية وغيل بن يمين، ورئيسًا لمحاكم سيئون الابتدائية، والمكلا الجزئية، ومحكمة القطن، وقاضيًا في مديرية الديس الشرقية.

وعبر عن أصدق التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى آل باشكيل كافة، وإلى زملائه في السلك القضائي، بهذا المصاب الأليم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.