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مناقشة اجراء دراسات فنية للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مع مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير، مدى إمكانية إجراء دراسات فنية في مناطق الوادي والصحراء للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن، و لحفر آبار مياه جديدة.

 

واستعرض بابحير الترتيبات الخاصة لافتتاح مكتب لفرع الهيئة بمدينة سيئون، لتقديم التسهيلات وسرعة اجراء معاملات المستثمرين واستكمال اجراءاتهم، وتحصيل الرسوم المستحقة للسلطات المحلية بالمديريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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