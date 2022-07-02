مناقشة اجراء دراسات فنية للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن بوادي حضرموت

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مع مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير، مدى إمكانية إجراء دراسات فنية في مناطق الوادي والصحراء للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن، و لحفر آبار مياه جديدة.

محمد يوسف

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