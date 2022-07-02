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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة اجراء دراسات فنية للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022
ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مع مدير فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير، مدى إمكانية إجراء دراسات فنية في مناطق الوادي والصحراء للمشاريع الاستثمارية في مجال الجيولوجيا والمعادن، و لحفر آبار مياه جديدة.
واستعرض بابحير الترتيبات الخاصة لافتتاح مكتب لفرع الهيئة بمدينة سيئون، لتقديم التسهيلات وسرعة اجراء معاملات المستثمرين واستكمال اجراءاتهم، وتحصيل الرسوم المستحقة للسلطات المحلية بالمديريات.