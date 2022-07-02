بلادنا تشارك في البطولة العربية المفتوحة للروبوت في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تشارك اليمن في البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت التي تبدأ أمس في جمهورية مصر العربية.



ويمثل اليمن في البطولة بإشراف أكاديمية الموهوبين بسيئون مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي أربع فرق من المدارس والمؤسسات المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي من مختلف المحافظات.

ويتنافس في البطولة 130 فريق تضم الف و 500 مشارك من 12 دولة عربية .

وأوضح مدير مؤسسة أكاديمية الموهوبين بسيئون سعيد باحارثة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البطولة تعتبر ملتقى للعقول المميزة من خيرة شباب الوطن العربي الذين تعول دولهم مساهمتهم في تطوير بلادنا العربية والمضي بها نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار الى أن الفرق المشاركة من اليمن تمثل مدارس ( التواصل 1، مركز رواد المستقبل بمؤسسة البادية ، وفريق التواصل 2 ، و مؤسسة مواهب ، وفريق مدارس النورس الأهلية بعدن وفريق سماء عدن الأهلية بعدن ).