عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسؤول يمني: لا مفاوضات جديدة مع الحوثي لفتح طرق تعز

السبت 2 يوليه 2022

الخليج 365

نفى عضو وفد الحكومة للتفاوض بشأن فتح المعابر، نبيل جامل، الجمعة، أن يكون هناك جولة تفاوض جديدة مع الحوثيين بشأن مناقشة فتح طرق تعز، بعد إعلان ميليشيا الحوثي عن وصول ممثليها إلى العاصمة الأردنية عمان.



وأكد جامل في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن الاجتماعات القادمة في عمّان بداية الأسبوع للفريق العسكري، بشأن الخروقات والهدنة. وأضاف "ليس هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حاليًا، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث بهذا الشأن".

وأشار عضو الفريق الحكومي إلى أن الحوثيين ما يزالون يرفضون فتح الطرقات. وألمح إلى احتمالية فشل مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط، بعد لقائه مع وفد الحوثيين. وقال: "يبدو أن مهمة المبعوث الأخيرة الى مسقط لم تأت بجديد".

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أبلغت المبعوث الأممي الأسبوع قبل الماضي، تمسكها بمقترحها بشأن فتح طرق تعز، ورفضها للمقترح الأممي الذي أعلنه هانس غروندبرغ، عقب انتهاء محادثات عمّان بين وفدي الحكومة والحوثيين في 6 يونيو، بعد جولتين استمرتا أسبوعين.

ويدعو المقترح الأممي المنقح لإعادة فتح 5 طرق بما فيها خط رئيسي مؤدي إلى تعز، بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

ويعتبر فشل الوصول إلى اتفاق بشأن رفع الحوثيين للحصار عن مدينة تعز مهدداً رئيسياً لاستمرار الهدنة المستمرة منذ ابريل/نيسان وتم تمديدها الشهر الجاري حتى أغسطس/آب القادم.