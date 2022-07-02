الثانية خلال أشهر.. مليشيا الحوثي تفجّر ثلاثة منازل لمواطنين في عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي، يوم الأربعاء الماضي، 3 منازل لمواطنين مدنيين، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أقدمت يوم الأربعاء الماضي على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين من ذو سيله، في مركز مديرية العشة، محافظة عمران.

وأوضحت المصادر، أن هذه الجريمة الحوثية جاءت بعد مقتل مرافق قيادي في مليشيا الحوثي يدعى "أبو مقداد كندش".

وتعد هذه الجريمة - بحسب المصادر - هي الثانية في المديرية خلال شهرين، حيث سبق وقامت مليشيا الحوثي منتصف أبريل الماضي بتفجير منزل المواطن فهد أبو ركب بحجة رفضه التجاوب معهم.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة مختطف سابق في سجون مليشيا الحوثي وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه، بعد تعرضه للتعذيب الشديد، وإصدار المليشيا حكمًا بإعدامه.