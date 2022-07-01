الجيش اليمني يعلن رصد أكثر من 200 خرق حوثي للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الجمعة، رصد أكثر من 200 خرق للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية خلال 28 ساعة في مختلف جبهات القتال.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، (204) خرق للهدنة الأممية خلال يومي الأربعاء والخميس (29- 30 يونيو) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة ومأرب والجوف".



وأضاف، أن الخروقات الحوثية، توزّعت بين 61 خرقاً في جبهات محور تعز، و49 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و42 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و23 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب.



وشملت ايضا 19 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات في جبهات مريس والفاخر بمحور الضالع، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة البقع بصعدة.



وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية للجيش في جبهتي المخدرة غرب مأرب وحرض غرب حجّة؛ وأحبطتها قوات الجيش في حينها.



وأشار إلى أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها جرح أربعة من أبطال الجيش.



كما أشار المركز الإعلامي، إلى استحداث مواقع وتحصينات ومرابض عيارات ومدفعية من قبل المليشيا في مختلف الجبهات وبالأخص غرب محافظة مأرب.



في السياق قال محور تعز العسكري، إن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت اليوم بقذائف هاون مواقع الجيش الوطني بمنطقة الضباب غرب تعز في إطار خروقاتها للهدنة الأممية المستمرة بشكل يومي.



وأشار محور تعز في بلاغ إلى أنه رصد منذ بداية الهدنة الأممية حتي أمس الخميس 2778 خرقا ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف جبهات المحور.



ولفت إلى أن خروقات المليشيا تنوعت بين القصف المدفعي وانشاء تحصينات ومواقع جديدة، واستقدام تعزيزات وشق طرقات، وزرع ألغام، إضافة إلي استهداف مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية بالقناصات.

