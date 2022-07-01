شكرا لبحثكم عن خبر أعمال مسح ميداني لخط كالتكس الى الغزل والنسيج في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية أعمال المسح الميداني بمشروع خط كالتكس الى جولة الغزل والنسيج بمديرية المنصورة في العاصمة عدن. وذلك بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت الجهة المنفذة شركة الفيصل للأعمال التجارية بأعمال المسح الميداني تمهيدا للبدء في العمل. ويأتي هذا المسح بالتزامن مع أعمال سفلتة يشهدها خط مستشفى عدن إلى بوابة قصر المعاشيق إضافة إلى أعمال خط سوزوكي الرحاب وجولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقاً بمديرية دار سعد. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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