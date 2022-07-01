اليمن.. توثيق 55 عملية اغتيال شهدتها مدينة عدن خلال عامين ونصف

كشفت إحصائية نشرتها مؤسسة خليج عدن للإعلام، عن حدوث (55) عملية اغتيال شهدتها العاصمة عدن، منذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر 2019م.



وعن نسبة تحقيق العمليات وأشارت الإحصائية إلى أن (35) عملية من أصل (55) نجحت بمقتل الشخص المستهدف، فيما نجا (20) آخرون.



وتصدر رجال الأمن والعسكريين قائمة ضحايا الاغتيالات بـ (36) عملية، يليهم المسؤولين المحليين بـ (7) عمليات، والسياسيين بـ (4)، واستهدفت (3)عمليات صحفيين، وفئة الأكاديميين بعمليتين، فيما كان نصيب القضاة ورجال الأعمال والمنظمات عملية واحدة لكل منهم، وفقاً للمؤسسة.



وعن النطاق الجغرافي للعمليات تصدرت مديرية المنصورة القائمة بـ (19) عملية اغتيال، تليها الشيخ عثمان بـ (10) عمليات، فخور مكسر بـ (9)، وشهدت مديرية دار سعد (8) عمليات اغتيال، والبريقة (4)، وكان نصيب مديريتا المعلا وكريتر عمليتان لكل منهما، و مديرية التواهي عملية واحدة فقط.



ولفت الإحصائية إلى أن الأساليب المستخدمة في تنفيذ عمليات الاغتيال، تنوعت بين القتل بالرصاص، والسيارات المفخخة، والعبوات الناسفة، حيث تصدرت عمليات الاغتيال بالرصاص بـ (41) عملية، والعبوات الناسفة (9)، والسيارات المفخخة (4)، والاختطاف ثم القتل بعملية واحدة.



وفي الخامس من نوفمبر 2019م، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، تضمن ملحقين، عسكري وأمني، نصا على توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وانهاء الفوضى الأمنية في العاصمة عدن.

