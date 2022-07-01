مأرب.. عاصفة رياح شديدة تتسبب بإنهيار عدد من مخيمات النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، يوم الخميس، إن الرياح الشديدة تسببت في انهيار عدد من مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرتها الوحدة التنفيذية على صفحتها في وسائل التواصل.

ونشرت الوحدة، صورا لعدد من مخيمات النازحين، وقد تهدّمت بسبب الرياح الشديدة، التي ضربت المنطقة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد حذرت في وقت سابق، من تأثير الأمطار الغزيرة على المأوي الهشة للنازحين في مدينة مأرب.

وأشارت إلى أن من خلال آلية الاستجابة السريعة، قامت المنظمة بمساعدة 48 أسرة متضررة من الأمطار التي دمرت بشدة بمخيمين في مأرب في شهر مايو.

وكانت المنظمة قد قالت منتصف الشهر الجاري، إن 144 أسرة يمنية نزحت خلال أسبوع.