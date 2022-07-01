شرطة تعز تنفي مزاعم اقتحام مصلحة الجوازات وتصف الادعاءات بـ"المغرضة"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت إدارة عام شرطة محافظة تعز، اليوم الخميس، صحة الادعاءات التي وصفتها بـ"المغرضة"، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اقتحام مقر مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة.



وأوضح مصدر أمني بشرطة تعز، أن ما تمّ هو اجتماع لقيادات أمنية، دعت إليه قيادة شرطة المحافظة انعقد في مقر المصلحة لدواع أمنية، وبحضور كل من تم دعوتهم للإجتماع الذي انعقد بموافقة من محافظ المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع جرى بشكل طبيعي، وناقش استئناف العمل في المصلحة، بينما غادر العميد منصور العبدلي بعد مرور فترة من وقت الاجتماع؛ لانشغاله بظرف خاص، خلاف ماروجته بعض المواقع الإخبارية التي عمدت إلى اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق.

كما كشف المصدر الأمني عدم صحة الإشاعات التي تروج لإيقاف العمل في المصلحة وإجبار العاملين على المغادرة، مشيرا إلى أن كل هذه الأقاويل عارية تماما من الصحة جملة وتفصيلا .

وأكدت شرطة المحافظة التزامها بتوجيهات المحافظ رئيس اللجنة الأمنية التي تقضي باستئناف عمل المصلحة والصادرة مساء أمس الأول.

كما أهابت شرطة المحافظة بجميع الناشطين ورواد مواقع التواصل بعدم الانجرار خلف الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، داعيا إياهم التحري قبل النشر واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.