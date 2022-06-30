شكرا لبحثكم عن خبر الوكيل النوبة يتفقد جرحى تفجير خور مكسر الإرهابي في عدد من مستشفيات العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفقد وكيل الشهداء والجرحى علوي النوبة صباح اليوم في العاصمة عدن جرحى التفجير الارهابي الذي استهدف موكب مدير أمن لحج اللواء "صالح السيد" يوم أمس في مديرية خور مكسر وراح ضحيته عددآ من الشهداء والجرحى.

واطمئن الوكيل النوبة على صحة الجرحى المرقدين في عدد مستشفيات عدن وعلى طبيعة الجروح التي أصيبوا بها ؛ متمنياً لهم الشفاء العاجل والرحمة والخلود للشهداء الذين قضوا اثر الحادث الغادر والأليم .

ونقل الوكيل النوبة في مستهل زيارته للجرحى تحيات رئيس الحكومة الدكتور "معين عبدالملك" ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن ، الاستاذ "أحمد حامد لملس" اللذان يوليا الجرحى الاهتمام والرعاية الكاملة ، مؤكدا وقوف قيادة السلطة المحلية والحكومة مع كافة أسر الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن .

وفي زيارته حث النوبة الطواقم الطبية في المستشفيات على تقديم المزيد من الرعاية والعناية الطبية اللازمة متمنياً لهم الشفاء العاجل .