شكرا لبحثكم عن خبر أعمال المسح الميداني تبداء بخط العلم دوفس في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة بشركة اللجامي للمقاولات أعمال المسح الميداني لخط دوفس العلم في محافظة أبين. وجاءت أعمال المسح عقب48 ساعة من تسليم الجهة المنفذة للمشروع من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. ويأتي هذا بالتزامن مع عدة مشاريع تشهدها المحافظات المحررة بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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